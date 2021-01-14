نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم أشاد بنجم برشلونة الإسباني بيدرو جونزاليس بيدري وأكد أنه من المحتمل أن يضمه في القائمة المقبلة للماتادور الإسباني.

وقال لويس إنريكي عن نجم برشلونة في تصريحات لفضائية موفيستار أثناء استراحة ما بين الشوطين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال سوسييداد وبرشلونة الأربعاء :"من الواضح أنه لاعب يروق للغالبية".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلًا:" بيدري مجتهد مع منتخب الناشئين وقد ينضم لقائمتي المقبلة في مارس على الرغم من تزامنها مع بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما إلا أن اتحاد الكرة يعطي الأولوية للمنتخب الأول".