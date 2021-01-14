نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية ان بقاء الثنائي مارسيلو وإيسكو، لاعبا ريال مدريد حتي الآن، يعود فضله إلي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن الثنائي مارسيلو وإيسكو تراجع مستواهم بشكل كبير، خاصة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في عام 2018، ولم يعد لهما مكان في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

وكان رئيس النادى فلورنتينو بيريز ينوي بيعهم في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2019 قبل عودة زيدان مرة أخرى، ولكن تمسك زيزو بالثنائي، ورفض التفريط فيهم.

وكان لزيدان تصريح سابق الشهر الماضي، عندما قال: "لن أنس أبدًا كل ما قدماه لي، لكن عليهم أن يعملا بجد".

ويحاول إيسكو ومارسيلو حاليًا استعادة ثقة زيدان، من خلال تقديم أداء مميز في التدريبات، ولكن مشاركتهم تتوقف على حالة كروس مودريتش في الوسط بالنسبة لإيسكو، أما مارسيلو مشاركته متعلقة بالظهير ميندي.