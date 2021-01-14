نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لاعب وسط فريق ليفربول البرازيلي فابينيو، حقيقة الشائعات التي تطارد زميله في الفريق محمد صلاح، بشأن رحيله في الصيف المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية الانجليزية، أفادت ان محمد صلاح جناح ليفربول، قد يرحل عن الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتقاله إلي أحد كبار إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد.

وصرح فابينيو لقناة سكاي سبورتس: دائمًا ما ترتبط الشائعات باللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح، لأنه يلعب في ليفربول أحد أكبر الفرق في العالم، ومن الطبيعي أن يرتبط اسمه بفرق أخرى.

وأوضح: صلاح يشعر بالسعادة هنا، وسعيد بأدائه هذا الموسم، ويريد أن يكون الأفضل دائمًا، ويريد مساعدة الفريق ويعمل بجد من أجل ذلك.

وأشار: كان هذا هو الحال دائمًا للفرعون المصري ولم يتغير على الإطلاق، يعمل على مواصلة تسجيل الأهداف، وهو ما اعتاد الجميع على رؤيته، في غرفة تغيير الملابس، يتحدث دائمًا مع الجميع، ويضحك مع كل اللاعبين.

وأختتم: لا أراه متأثرًا بأي شيء، أنا لا أتابع الأخبار بشكل دائم، لذلك لست متأكدًا من أي شائعات متعلقة بصلاح، أندية النخبة تريد ضم أفضل اللاعبين.