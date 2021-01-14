نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على بيع مدافع الفريق إيريك غارسيا، إلي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وقالت "القناة الكتالونية الثالثة": إن نادي مانشستر سيتي وافق على بيع إيريك غارسيا لنادي برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي، بقيمة خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات تُدفع في الصيف المقبل.

‏ولا يرغب النادي الكتالوني في الانتظار حتى الصيف القادم، من أجل التعاقد مع المدافع الشاب، في ظل معاناة معظم مدافعيه من إصابات عديدة، ولذلك قدم البارسا عرضًا لمانشستر سيتي، يُناسب ما تبقى من عقد اللاعب، بدلًا من رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

يذكر ان السيتي رفض التخلي عن المدافع الإسباني بأقل من 15 مليون يورو، ولكن يبدو أن النادي الإنجليزي أدرك اللاعب لن يُجدد عقده وسيرحل مجاناً في الصيف، وبالتالي فضل الاستفادة منه ماديًا خاصةً مع تألق ثنائي الدفاع جون ستونز وروبن دياز.