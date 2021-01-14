نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام يرد بقوة على مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب فولهام سكوت باركر إنه لا يدين باعتذار لأحد بعد إشراكه تشكيلة قوية في التعادل 1-1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء، بعد حديث نظيره جوزيه مورينيو عن شكوكه بشأن جدية مشاكل عدوى كوفيد-19 في صفوفه.

وكان من المفترض أن يلعب توتنهام ضد أستون فيلا أمس الأربعاء، لكن المباراة تأجلت بعد تفشي فيروس كورونا داخل أستون فيلا وغلق مركز التدريب.

وبدلاً من ذلك لعب توتنهام ضد فولهام وهي المباراة التي تأجلت قبل ساعتين فقط من انطلاقها يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) بسبب إصابات بالعدوى في فولهام.

وقال مورينيو الإثنين الماضي، إنه لو حضر فولهام "بأفضل تشكيلة لديه فأعتقد أنه يجب عليه الاعتذار لنا جميعاً"، فيما وصف باركر قرار تأكيد إقامة المباراة قبل يومين فقط "بالفضيحة".

وأبلغ باركر الصحافيين بعد المباراة: "أنا وهذا النادي لا ندين باعتذار لأحد لأنك تتحدث من الخارج ويرى الناس ما يريدون رؤيته فقط ويضعون سيناريوهاتهم لكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأشار باركر إلى أن استعدادات العديد من اللاعبين للمباراة تأثرت بسبب بروتوكولات الصحة.

وأضاف: "هناك لاعبان شاركا في المباراة بعدما تدربا ليوم واحد، عادا بعد الإصابة بكورونا وتدربا ليوم واحد، هناك لاعبون شاركوا في التدريبات لثلاثة أو أربعة أيام، يجب أن يفهم البعض المأزق الذي تعرضنا له، نحن لا نتخلق الأمر، كنا منفتحين للغاية ولدينا مخاوف بشأن صحة الآخرين أيضاً".

ويحتل فولهام المركز 18 من بين 20 فريقاً ولم يخسر في آخر 5 مباريات في الدوري ويتأخر بنقطتين عن الأمان.