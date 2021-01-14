التشكيل النهائي للجان الحكام الفرعية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم المرحلة الأخيرة من تشكيل لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية في ضوء قرار عدم استمرار من له قريب من الدرجة الأولى كحكم عامل.. وجاء التشكيل النهائي على النحو التالي:

محمد يوسف

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