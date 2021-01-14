الرياضة

سبب تأجيل مباراة أستون فيلا وإيفرتون

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تأجيل مباراة جديدة لزملاء الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي اليوم الخميس، أن مباراة أستون فيلا على أرضه أمام إيفرتون الأحد المقبل تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أستون فيلا.

وجاء في بيان رابطة "البريميرليغ": "بعد تأجيل مباراة فيلا ضد توتنهام هوتسبير، التي كان من المقرر إقامتها الليلة الماضية، ما زال عدد كبير من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني في العزل".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، وافق مجلس رابطة الدوري الممتاز على طلب أستون فيلا بتأجيل مباراته يوم الأحد".

من جهة ثانية، ذكر البيان أن مباراة أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد المؤجلة منذ الـ4 من ديسمبر الماضي ستقام في الـ23 من يناير الجاري.

ويخضع كل لاعبي الفريق الأول في أستون فيلا وأفراد الجهاز الفني للعزل منذ الأسبوع الماضي عقب اكتشاف 14 حالة إيجابية لفيروس كورونا في النادي.

وكان من المقرر أن يستضيف أستون فيلا فريق توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء لكن المباراة تأجلت، وأقيمت بدلا منها مواجهة توتنهام أمام فولهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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