الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

تشهد بطولة العالم لكرة اليد التى انطلقت فعالياتها أمس بالقاهرة فى نسختها الـ 27 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى منافسات قوية بين كافة المنتخبات للمنافسة على اللقب والوصول الى المراكز المتقدمة .

وافتتح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات البطولة التى تشهد مشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى تاريخها .

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.

ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.

وترصد اللجنة الاعلامية للبطولة المجموعات أولا ونظام البطولة والمنافسات المختلفة وصولا الى المباراة النهائية :

المجموعة الأولى: ألمانيا – المجر – أوروجواي – الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا – تونس – البرازيل – بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا – قطر – اليابان – أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك – الأرجنتين – البحرين – الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج – النمسا – فرنسا – الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال – الجزائر – أيسلندا – المغرب.

المجموعة السابعة: السويد – مصر – جمهورية التشيك – تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا – بيلاروسيا – كوريا الجنوبية – روسيا.

نظام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021:

يخوض كل منتخب 3 مباريات في دور المجموعات، وتتأهل الثلاثة منتخبات الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يتحول الفريق صاحب المركز الأخير في كل مجموعة للمنافسة على كأس الرئيس.

وفي منافسات كأس الرئيس، سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية متذيلة الترتيب على مجوعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويلعب كل منها 3 مباريات، وعلى أساسها يتم إقامة مباريات تحديد المراكز من 25 وحتى 32، حيث يتواجه أول كل مجموعة على المركز 25، وثاني كل مجموعة على المركز 27، وثالث كل مجموعة على المركز 29، ورابع كل مجموعة على المركز 31.

وفي الدور الرئيسي، يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، لكن دون قرعة، حيث تلعب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المتأهلة من الدور التمهيدي في مجموعة واحدة، والثالثة والرابعة في مجموعة، والخامسة والسادسة في مجموعة، والسابعة والثامنة في مجموعة.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي 3 مباريات، أمام منتخب لم يتواجد في مجموعته، ويصعد معه النقاط التي حصدها من المنتخبات المتأهلة معه عن مجموعته، ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني بعد نهاية منافسات كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي، تبدأ منافسات خروج المغلوب، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.