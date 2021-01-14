التعادل الإيجابي يحسم مواجهة غزل المحلة وأسوان بالدوري

فرض التعادل الإيجابي بهدف نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة وأسوان و التى أقيمت بينهما منذ قليل بمعلب الغزل فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

تقدم غزل المحلة عن طريق خالد كساب فى الدقيقة 77 وتعادل محمد العشري لأسوان فى الدقيقة 87 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة رتفع رصيد المحلة إلى 7 نقاط محتلا بها المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري بينهما أصبح رصيد أسوان 7 نقاط أيضا محتلا بها المركز الـ 13 .

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى والذى رحل عن الفريق الصعيدي بعد الخسارة السابقة أمام مصر للمقاصة.

وكان الفريقان غزل المحلة وأسوان لعبا من قبل فى 7 مباريات قبل مباراة اليوم، فاز أبناء المحلة فى 3 مباريات وانتصر الفريق الصعيدى فى 3 لقاءات أيضا وانتهت مباراة بالتعادل بين الفريقين .