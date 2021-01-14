مونديال اليد.. التعادل 15 - 15 يحسم الشوط الأول من مواجهة روسيا وبيلاروسيا

وتضم المجموعة الثامنة كلا من روسيا وبيلاروسيا، وسلوفينيا وكورويا.

وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.