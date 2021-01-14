اعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل سيد البلد الذي سوف يخوض به لقاء اليوم امام الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء.
وجاء التشكيل كالآتي:-
في حراسة المرمى: محمد صبحى.
في خط الدفاع: محمود رزق، داميون لوي، عمرو الميداني، السيد سالم.
في نص الملعب: خالد الغندور احمد نبيل مانجا، حسام عاشور.
في خط الهجوم: رزاق سيسيه، عبدالسميع، خالد قمر.
علي دكة البدلاء: عماد السيد، محمد عطوة، ايمانويل اوكوي، كريم الديب، مروان عطية، فوزي الحناوي، عمار حمدي، احمد راشد، ويليامز روماريو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.