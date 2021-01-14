الدوري الممتاز.. حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الجونة

اعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل سيد البلد الذي سوف يخوض به لقاء اليوم امام الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء.

وجاء التشكيل كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

في خط الدفاع: محمود رزق، داميون لوي، عمرو الميداني، السيد سالم.

في نص الملعب: خالد الغندور احمد نبيل مانجا، حسام عاشور.

في خط الهجوم: رزاق سيسيه، عبدالسميع، خالد قمر.

علي دكة البدلاء: عماد السيد، محمد عطوة، ايمانويل اوكوي، كريم الديب، مروان عطية، فوزي الحناوي، عمار حمدي، احمد راشد، ويليامز روماريو.