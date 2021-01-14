زيادة رسوم العضوية الجديدة في نادي الاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على تفعيل قرار الجمعية العمومية بزيادة رسوم العضوية الجديدة والتي تم ارجاء العمل بها بسبب ازمة فيروس كورونا. ومن المقرر أن يتم تفعيل المبالغ المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بداية من الشهر المقبل لعام ٢٠٢١ والتي جاءت كالتالي: ١٥٠ الف جنيه قيمة الالتحاق بالمقر الرئيسي بالشاطبي بالاضافة الي الضريبة المضافة لمقر الشاطبي وفرع سموحة وبرج العرب وأي فروع تفتح مستقبلا. ١٠٠ ألف جنيه قيمة الاستراك بفرع سموحة بالاضافة الي القيمة المضافة لفرع سموحة فقط.

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