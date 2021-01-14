وأثبتت المسحة تعافي عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل الذي غاب عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا كما تشهد قائمة المصابين بكورونا خلوها للمرة الأولى منذ فترة.
ويعود النحاس للتواجد وقيادة فريقه من الملعب غدا في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي كما يقود تدريب اليوم من الملعب.
وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني وجه فيه التهنئة للمدير الفني على سلامته وتعافيه وحث اللاعبين على استعادة الانتصارات.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة بالدوري الممتاز، في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة باستاد الدفاع الجوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاولون العرب يعلن سلبية مسحة عماد النحاس ولاعبي الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.