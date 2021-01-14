المقاولون العرب يعلن سلبية مسحة عماد النحاس ولاعبي الفريق

وأثبتت المسحة تعافي عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل الذي غاب عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا كما تشهد قائمة المصابين بكورونا خلوها للمرة الأولى منذ فترة.

ويعود النحاس للتواجد وقيادة فريقه من الملعب غدا في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي كما يقود تدريب اليوم من الملعب.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني وجه فيه التهنئة للمدير الفني على سلامته وتعافيه وحث اللاعبين على استعادة الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة بالدوري الممتاز، في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة باستاد الدفاع الجوي.