مونديال اليد.. الدب الروسي يتعادل 15-15 مع بيلاروسيا في الشوط الأول

حسم التعادل بنتيجة 15-15 الشوط الأول بين المنتخب الروسى ونظيره البيلاروسى على صالة ستاد برج العرب فى اطار أولى جولات المنتخبين، في المجموعة الثامنة التى تضم معهما سلوفينيا وكوريا.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات الأمور فى الشوط الأول الذى تميز بالقوة وغلب عليه الطابع التكتيكى خاصة من جانب المنتخب الروسى حيث يمتلك مفاتيح لعب قوية وعناصر خبرة فى مواجهة العناصر الشابة فى المنتخب البيلاروسى.

وقال بيتكوفيتش المدير الفنى لفريق روسيا الملقب بـ"الدب الروسى" عن مجموعة فريقه: أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتأهل إلى الدور المقبل، لكن سلوفينيا المرشح الأول لتصدر المجموعة، لاعبوها مستعدون جيدا ويلعبون معا لفترة طويلة.

فيما قال المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا: "لا أرى مرشحًا واضحًا في المجموعة" ، مؤكدًا ان الفرق لديها أساليب لعب مختلفة".