منتخب ألمانيا لليد بشيد بالإجراءات الطبية في مصر .. فيديو

أعرب الجهاز الطبي لمنتخب ألمانيا لليد ، عن سعادته بالإجراءات الطبية والوقائية في مصر ، منذ قدومهم إلى مصر للمشاركة في مونديال اليد مصر 2021.

شهد بطولة العالم لكرة اليد التى انطلقت فعالياتها أمس بالقاهرة فى نسختها الـ 27 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى منافسات قوية بين كافة المنتخبات للمنافسة على اللقب والوصول الى المراكز المتقدمة .

وافتتح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات البطولة التى تشهد مشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى تاريخها .

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.

ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.

وترصد اللجنة الاعلامية للبطولة المجموعات أولا ونظام البطولة والمنافسات المختلفة وصولا الى المباراة النهائية :

المجموعة الأولى: ألمانيا – المجر – أوروجواي – الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا – تونس – البرازيل – بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا – قطر – اليابان – أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك – الأرجنتين – البحرين – الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج – النمسا – فرنسا – الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال – الجزائر – أيسلندا – المغرب.

المجموعة السابعة: السويد – مصر – جمهورية التشيك – تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا – بيلاروسيا – كوريا الجنوبية – روسيا.