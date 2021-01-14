نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل الصراع مبكرًا بين الأهلي والزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، حيث يتساوى الفريقين في رصيد النقاط بـ 16 نقطة لكل منهما، ويتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.

لعب الأهلي 6 مباريات، حقق 5 انتصارات على حساب أندية (المقاصة – غزل المحلة – الاتحاد السكندري – الانتاج الحربي) وتعادل في مباراة وحيدة مع وادي دجلة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا ويعد صاحب الهجوم الأقوى بالبطولة حتى الآن، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما خاض الزمالك 6 مباريات، وحقق 5 انتصارات أيضًا على حساب أندية (المقاولون العرب – سموحة – إنبي – طلائع الجيش – المصري)، وتعادل في مباراة وحيدة مع فريق بيراميدز، سجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثامنة:-

1- الأهلي 16 نقطة.

2- الزمالك 16نقطة

3- الجونة 12 نقطة

4- المصري 10 نقاط

5- مصر المقاصة 10 نقاط

6- بيراميدز 9 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

8- الاتحاد السكندري 8 نقاط

9- انبي 7 نقاط

10- البنك الأهلي 7 نقاط

11- سموحة 7 نقاط

12- الاسماعيلي 6 نقاط

13- وادي دجلة 6 نقاط

14- غزل المحلة 6 نقاط

15- نادي أسوان 6 نقاط

16- المقاولون 4 نقاط

17- الإنتاج الحربي 4 نقاط

18- طلائع الجيش 1 نقطة.