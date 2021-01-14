نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز حرس الحدود وفاركو وسبورتج والأوليمبي بمجموعة بحرى بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق حرس الحدود على فريق بنى عبيد برباعية نظيفة بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني.

سجل للحرس خالد سامي من ضربة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وأضاف الحرس ثلاث أهداف في الشوط الثاني عن طريق أحمد حسنى فى الدقيقة 15 من الشوط الثاني وأضاف غريب ياسر في الدقيقة 28 وإدرك احمد سالم الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وفاز فريق الأوليمبى على فريق الحمام بثلاثة اهداف مقابل هدف،حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الأوليمبى بهدف مروان شاهين، بالدقيقة العاشرة للشوط الأول وأضاف لاندري الهدف الثاني الأوليمبى، بالشوط الثاني وسجل هدف الحمام محمد البغدادي قبل ختام اللقاء ثم خطف الأوليمبي الهدف الثالث عبر احمد عيد قبل صافرة النهاية.

وحقق فريق فاركو فوزاً كبيراً على فريق دمنهور برباعية مقابل هدفين، انتهى الشوط الأول بتقدم فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم شريف اشرف لفاركو في الدقيقة 20 وتعادل أحمد العوضي لدمنهور في الدقيقة 35 وأضاف انطونى لوكوسا هدفين في الدقيقتين 43،38.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد حمبوزو الهدف الرابع في الدقيقة 17 وقلص حميدو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للفريق البحراوي.

وفاز فريق الرجاء على فريق الجزيرة بثلاثية بيضاء سجلهم عزت جمال في الدقيقة 28 واسلام الفوالى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسعد مارادونا في نهاية الشوط الثاني.

و فاز فريق سبورتنج على فريق أبو قير بهدفين مقابل هدف سجلهما سيف حسن في الدقيقة 43 وعبد الله سرور في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول وأحرز أبو قير هدف في الشوط الثاني.

وتعادل بيلا مع المالية بدون أهداف.

الترتيب

1- حرس الحدود 17 نقطة

2- الأوليمبى 16 نقطة

3- أبو قير 15 نقطة

4- البلدية 13 نقاط

5- كفر الشيخ 10 نقاط

6- المالية 11 نقطة

7- فاركو 11 نقطة

8- سبورتنج 11 نقطة

9- دكرنس 9 نقاط

10- الجزيرة المطروحى 9 نقاط

11- المنصورة 8 نقاط

12- الرجاء 7 نقاط

13- دمنهور 7 نقاط

14- بنى عبيد 5 نقاط

15- بيلا 6 نقاط

16- الحمام 4 نقاط