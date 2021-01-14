نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروابارينا والنحاس أبرزهم.. 5 مدربين ينتظرون "إستمارة 6" في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه عدد من المدربين شبح الإقالة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021، وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة المحلية بسبب النتائج المخيبة لأنديتهم خلال المباريات الماضية بالبطولة وابتعادهم عن دائرة المنافسة تمامًا واقتراب بعضهم من منطقة الخطر في جدول الدوري.

وشهدت الجولات الماضية من بطولة الدوري المصري رحيل 5 مدربين عن تدريب أنديتهم، البداية كانت مع البرازيلي ريكاردو مدرب الإسماعيلي السابق والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، واتفق بعدها مسئولي النادي مع طلعت يوسف لقيادة الفريق ووقع العقود بشكل رسمي ولكنه اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق.

كما اتفق الإسماعيلي مع محمد وهبة لتولي تدريب الفريق ولكنه اعتذر بعد يومين من توقيع العقود، وتقدم طارق العشري من تدريب طلائع الجيش بعد الخسارة من الاتحاد وتولي عبد الحميد بسيوني قيادة الفريق خلفًا له، كما رحل سامي الشيشيني عن تدريب أسوان وتولى علاء عبد العال تدريب الفريق بدلًا منه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المدربين المهددين بالإقالة في الدوري المصري الممتاز:-

1- رودلفو أروابارينا:

يأتي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز على رأس المدربين المهددين بالإقالة في بطولة الدوري الممتاز بسبب تذبذب نتائج الفريق السماوي بالمسابقة المحلية، واحتلاله المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط، وهو مركز لا يرضي طموحات إدارة النادي التي تسعى للمنافسة على لقب البطولة أو التواجد في أحد المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي أجراها الفريق هذا الموسم.

2- عماد النحاس:

يواجه عماد النحاس مدرب المقاولون العرب شبح الرحيل عن تدريب ذئاب الجبل في الفترة المقبلة في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بالإضافة لخروج الفريق من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مبكرًا على يد النجم الساحلي التونسي، ورغم تجديد الثقة في "النحاس"، لكن استمرار تراجع نتائج الفريق قد يدفع الإدارة لإقالة المدرب والتعاقد مع مدير فني جديد خوفًا من الهبوط للقسم الثاني.

3- أحمد سامي:

من المدربين المهددين بالإقالة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، حيث حقق الفريق انتصار وحيد تحت قيادته، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 7 نقاط، وقد يتم إقالة المدرب حال أي تعثر قادم للفريق السكندري.

4- مختار مختار:

المدرب المخضرم مختار مختار يواجه سوء توفيق مع الانتاج الحربي في الموسم الحالي حيث حقق الفريق تحت قيادته انتصارًا وحيدًا وتعادل في مباراة أخرى، وتلقى 4 هزائم آخرها كان أمام النادي الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من البطولة، وتراجع نتائج الفريق العسكري قد يدفع المدرب لتقديم إستقالته والرحيل عن تدريب الفريق لرفع الحرج عن إدارة النادي لتعيين مدرب جديد يحاول الخروج بالفريق من النفق المظلم.

5- أبوطالب العيسوي:

يتولى أبوطالب العيسوي القيادة الفنية للإسماعيلي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، ولن يستمر مع الفريق طويلًا في ظل بحث إدارة النادي عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تراجع نتائج الفريق وخروجه من الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية، ويعد اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، والبرتغالي فييرا مدرب الزمالك السابق الأقرب لخلافته.