نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي الأحمر ضرورة تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدد من اللاعبين.

وحدد موسيماني المراكز التي يرغب الفريق الأحمر في تدعيمها وهي الظهير الأيمن وصانع الألعاب ومركز الجناح.

وأكد موسيماني لإدارة الأهلي بأن صفقة التعاقد مع المهاجم والتر بواليا القادم من فريق الجونة ليس كافيًا وأن الفريق لا يزال بحاجة إلى التدعيم بمجموعة أخرى من اللاعبين.

وأوضح موسيماني لمسؤولي الأهلي بأن الفريق يحتاج للتدعيم في ظل الإصابات المتواجدة في الفريق الأحمر، وضغط المباريات قد يتسبب في فقدان أخرين وبالتالي فالفريق يحتاج لصفقات أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.