نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي الأحمر ضرورة تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدد من اللاعبين.
وحدد موسيماني المراكز التي يرغب الفريق الأحمر في تدعيمها وهي الظهير الأيمن وصانع الألعاب ومركز الجناح.
وأكد موسيماني لإدارة الأهلي بأن صفقة التعاقد مع المهاجم والتر بواليا القادم من فريق الجونة ليس كافيًا وأن الفريق لا يزال بحاجة إلى التدعيم بمجموعة أخرى من اللاعبين.
وأوضح موسيماني لمسؤولي الأهلي بأن الفريق يحتاج للتدعيم في ظل الإصابات المتواجدة في الفريق الأحمر، وضغط المباريات قد يتسبب في فقدان أخرين وبالتالي فالفريق يحتاج لصفقات أخرى.
ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.