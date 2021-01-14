لغز محير.. من هو صفقة سموحة المدوية بعد تصريحات فرج عامر؟

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة، الجدل خلال الأيام الماضية، بإعلانه التوصل إلى الاتفاق مع لاعب عربي من العيار الثقيل.

وقال فرج عامر إن اللاعب طوله 192 سم، ويشارك مع منتخب بلاده بشكل أساسي، ويلعب في مركز الهجوم، وسينضم إلى سموحة في صفقة انتقال حر.

هذه المواصفات كانت تنطبق منذ أيام قليلة على النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، حيث يبلغ طوله 192، ويشارك مع منتخب سوريا بشكل أساسي، وكان لاعبا حرا منذ أيام قليلة قبل تجديد عقده مع الراقي أمس الاول الثلاثاء، 3 مواسم.

لكن حتى وإن لم يجدد عمر السومة عقده مع الأهلي، فإن فكرة انتقاله إلى سموحة أمر شبه مستحيل، حيث يتقاضي أكثر من 40 مليون جنيه في الموسم الواحد.

اللاعب الثاني الأقرب للمواصفات التي أعلن عنها فرج عامر هو كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي السابق ونيم الفرنسي الحالي، حيث يبلغ طوله 192 سم، ويشارك مع منتخب الجزائر، لكنه لا يزال مرتبطا بعقدا مع نادي نيم.

لكن يوجد احتمال آخر، وهو أن اللاعب الذي يتحدث عنه فرج عامر ليس لاعب كرة قدم، فقد يكون لاعب سلة أو يد.

ومن المقرر أن يحسم نادي سموحة الجدل خلال الأيام القادمة، ويعلن عن الصفقة المدوية.