منسقة المؤسسة الإنسانية للتايكوندو تتسلق جبل كليمنجارو لدعم اللاجئين

تقوم فرح الأسعد منسقة المؤسسة الإنسانية للتايكوندو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبطلة التايكوندو الأردنية السابقة بتنظيم رحلة مدتها عشرة أيام إلى قمة جبل كليمنجارو في الفترة بين 15 وحتى 25 يناير الجاري وذلك بالتعاون مع منظمة حقوق اللاجئين بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتهدف المؤسسة الإنسانية للتايكوندو إلى توفير ممارسة الرياضة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، وتقع تقع إحدى اكاديميتها في مخيم الازرق بالأردن، وهو موطن للسوريين الذين فروا من الصراع في بلادهم، وتهدف هذه الرحلة إلى دعم اللاجئين الرياضيين خاصةً بعد اقتراب أحد أبطال مخيم الأزرق من التأهل إلى منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وستقوم فرح الأسعد، ممثلة عن المؤسسة الإنسانية والاتحاد العالمي للتايكواندو، في نهاية الرحلة برفع علم المؤسسة الإنسانية للتايكوندو وشعارات موقع تتويج وشركة جي جلوبال على قمة الجبل.

وتهدف هذه الرحلة إلى دعم وجمع التبرعات للاجئين الرياضيين.

ويشارك في هذه الرحلة تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة تحت قيادة المتسلق الأردني مصطفى سلامة.

وتعتبر قمة كليمنجارو هي أعلى قمة في إفريقيا وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع حول العالم حيث ترتفع عن سطح البحر مسافة 5895 متر وتتواجد في شرق تنزانيا.

وتأتي هذه المبادرة من أجل دعم اللاجئين حول العالم وتحدثت فرح الأسعد عن ذلك قائلة أنها في عام 2016 عندنا بدأت رحلتها في مجال دعم وتسجيل اللاجئين في التايكوندو لم يكن لديها أي فكرة أن هذا سيكون بداية لدور يغير حياتها، فلقد منحها ذلك فرصة الارتباط بقضية ستكون ممتنة لها دائمًا.

وأضافت فرح أنها بصفتها إمرأة واجهت العديد من التحديات في مسيرتها ولكن ذلك لم يمنعها من المضي قدمًا، بل دفعها لإلهام النساء الأخريات.

وبالنسبة لقائد الرحلة المتسلق الأردني مصطفى سلامة الذي صادف أنه لاجىء فلسطيني، هو الآخر لديه مسيرة طويلة في الاهتمام بالقضايا المختلفة، وأول أردني يتسلق جبل إيفرست ومؤلف كتاب أحلام لاجيء، وفي عام 2018 اصطحب مصطفى أول رحل على كرسي متحرك إلى قمة كليمنجارو وكان ذلك في مبادرة لدعم مركز بدوة والتي جمعت 140 ألف دولار.