النني يوجه رسالة لأصدقائه وجماهير أرسنال

واصل اللاعب الدولي محمد النني احتفاله بمرور خمس سنوات على انضمامه لفريق أرسنال الإنجليزي قادما من بازل السويسري.

ونشر النني مجموعة من الصور له من ذكرياته داخل الفريق وعلق عليها قائلا "يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 5 لي في أرسنال، لا يمكنني سرد تلك السنوات الخمس من الخبرة والتطوير الشخصي والحب والدعم الذي تلقيته من الإدارة وزملائي في الفريق والمشجعين الرائعين يمكنهم أن يجعلني استمر طوال حياتي ممتنا إلى الأبد لأرسنال".

وكان محمد النني انضم إلي صفوف آرسنال في 14 يناير 2016 قادما من بازل السويسري، بناء على طلب آرسين فينجر المدير الفني للجانرز وقتها.

وفي سياق آخر يستعد آرسنال لمواجهة كريستال بالاس، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز التاسع.

وحقق آرسنال الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث فاز فاز تشيلسي 3 - 1، وبرايتون 1 - 0، ووست بروميتس 4 - 0، ونيوكاسل يونايتد 2 - 0.