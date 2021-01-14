مونديال اليد.. روسيا تتعادل مع بيلاروسيا 32 - 32 في افتتاح المجموعة الثامنة

حسم التعادل 32 - 32 مباراة روسيا وبيلاروسيا، ضمن الجولة الأولى من الدور التمهيدي، لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

كان الشوط الأول بين روسيا وبيلاروسيا، انتهي بالتعادل 15 - 15.

وتضم المجموعة الثامنة كلا من روسيا وبيلاروسيا، وسلوفينيا وكورويا.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.