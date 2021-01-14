دورى القسم الثانى.. حرس الحدود يتصدر بحري برباعية أمام بني عبيد

انتهت منافسات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة بحري بدورى القسم الثاني والتى شهدت فوزا كبيرا لفريق فاركو علي منافسه دمنهور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي : فاركو 4-2 العاب دمنهور حرس الحدود 4-0 بني عبيد الأولمبي 3-1 الحمام سبورتنج السكندري 2-1 ابوقير للاسمدة الرجاء 3-0 الجزيره بيلا 0-0 الماليه نتائج المباريات التى لعبت أمس المنصورة 0-3 كفر الشيخ بلدية المحلة 2-0 دكرنس ترتيب المجموعة : - حرس الحدود : 17 نقطة -بلدية المحلة : 16 - الاوليمبي : 16 - ابو قير للاسمدة : 15 نقطة - كفر الشيخ : 13 -مالية كفر الزيات : 11 - فاركو : 11 - سبورتنج : 11 - دكرنس : 9 - الجزيرة المطروحي : 9 - المنصورة : 8 - العاب دمنهور : 7 -الرجاء : 7 - بيلا : 6 - بني عبيد : 5 - الحمام : 4

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