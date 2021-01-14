رعب يجتاح ليفربول بعد إصابة إنجز بفيروس كورونا

كشف تقرير صحفي بريطانى اليم عن انتشار الرعب بين صفوف فريق ليفربول الانجليزي بعد إعلان اصابة دانى انجز لاعب فريق ساوثهامبتون بفيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب انجز شارك في مباراة فريقه امام ليفربول وسجل هدف فوز فريقه ضمن منافسات الجولة الــ17 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز.

وحسب صحيقة ديلي ميل الانجليزية فإن ليفربول يخشي ان يكون لعب المباراة بعد إصابة انجز بفيروس كورونا مما قد يتسبب في اصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس.

وقال مدرب ساوثهامبتون انه من المحتمل ان يكون اللاعب قد اصيب بالفيروس قبل انطلاق المباراة امام ليفربول.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الانجليزي الممتاز بريد 33 نقطة بينما جاء فريق ساوثهامبتون في المركز السابع برصيد 29 نقطة.