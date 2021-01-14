ومرت الربع ساعة الأولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكنها شهدت أخطر فرصة بالتحديد في الدقيقة 12بتصدي محمد صبحي حارس الاتحاد لتسديدة خطيرة من لاعب الجونة إسلام عبدالنعيم من داخل منطقة الجزاء.
15 دقيقة أخرى مرت وسط سيطرة متبادلة دون أي خطورة من قبل لاعبي الفريقين حتى جاءت لقطة الشوط المُضيئة حتى الآن في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب كريم الطيب بعد تمريرة رائعة من جوناثان من يمين الملعب لتصل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في المرمى.
ويدخل الجونة المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 8 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجونة ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندري بهدف الطيب فى الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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