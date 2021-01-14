الجونة ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندري بهدف الطيب فى الدوري المصري

، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الجونة فى مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أحداث الشوط الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري متقدما بهدف دون رد

ومرت الربع ساعة الأولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكنها شهدت أخطر فرصة بالتحديد في الدقيقة 12بتصدي محمد صبحي حارس الاتحاد لتسديدة خطيرة من لاعب الجونة إسلام عبدالنعيم من داخل منطقة الجزاء.

15 دقيقة أخرى مرت وسط سيطرة متبادلة دون أي خطورة من قبل لاعبي الفريقين حتى جاءت لقطة الشوط المُضيئة حتى الآن في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب كريم الطيب بعد تمريرة رائعة من جوناثان من يمين الملعب لتصل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في المرمى.

ويدخل الجونة المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 8 نقاط.