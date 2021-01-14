نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الأوليمبي على الحمام بثلاثية في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الأوليمبي في العودة من مطروح بثلاث نقاط غالية بعد الفوز علي الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

تقدم الأوليمبي مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق مروان شاهين من تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة تسكن شباك إسلام الحريري .

وفي الشوط الثاني أحرز لاندري الهدف الثاني في الدقيقة 60 بمهارة عالية راوغ مدافعي الحمام وسدد الكرة بقوة علي يمين الحارس إسلام الحريري.

وفي الدقيقة 80 أحرز محمد بغدادي هدف الحمام الأول من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع احرز البديل أحمد عيد الهدف الثالث للأوليمبي لينتهي اللقاء بفوز الأوليمبي 1/3.

دخل الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وأسامة رجب، وعبد الرحمن عبد النبي، وعفروتو، وبكر أحمد، وأحمد عظيمة، وأيمن شعبان، وأكثم سمير، وعمار شحاتة، ومصطفي كاجو، ومحمد بغدادي.

ودخل الأوليمبي بتشكيل مكون من :عمرو مجدى، والسيد جاد، ومحمد رجب، ومحمود المنشاوي، و حسين رمضان، وطه إبراهيم، ومروان شاهين، و مصطفي جميل، وعمر فاروق، وحسين حمدى، ولاندرى.

قاد المباراة تحكيميا كل من : محمد سيد بكر حكم ساحة، وهاشم عبد المريد مساعد أول، وأحمد محمد عبد الغني مساعد ثان، وأحمد ماجد حكم رابع.