نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع شرس من البداية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بصدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة المحلية، وسجل 4 أهداف.

ويلاحق "كهربا" على صدارة هدافي الدوري الممتاز، 8 لاعبين آخرين سجل كل منهما 3 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:-

- محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

- عمر كمال (المصري) 3 أهداف

- حسام حسن (سموحة) 3 أهداف

- وليد سليمان (الأهلي) 3 أهداف

- إمام عاشور (الزمالك) 3 أهداف

- محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف

- أحمد سمير (طلائع الجيش) 3 أهداف

- مروان حمدي (مصر المقاصة) 3 أهداف

- والتر بواليا (الأهلي) 3 أهداف.

- أحمد رفعت (المصري) هدفين.

- رامي صبري (انبي) هدفين

- محمد عبد المجيد (الانتاج الحربي) هدفين.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع غريمه التقليدي الزمالك بنفس رصيد النقاط، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 12 نقطة.