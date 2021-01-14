نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، موقف مسؤولي القلعة البيضاء من رحيل مصطفى محمد ومحمود حمدي الونش بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وأكد عصام سالم أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، هو صاحب قرار رحيل مصطفى محمد، من النادي، سواء في الميركاتو الحالي، أو مع نهاية الموسم.

وأضاف عصام سالم خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك يرفض بيع أي من نجوم الفريق حتى لا يقول البعض إن المدرب ضد قرار الإدارة برحيل هذا اللاعب، وهذا أمر طبيعي في أي نادي، المدرب هو من يحسم رحيل أي لاعب بالفريق".

وأكمل: "إدارة الزمالك للاستفادة مادياً من وراء مصطفى محمد، طلبنا 7 ملايين دولار، والعرض الحالي 4 ملايين دولار فقط، لن نمتلك موهبة مثله كل يوم، وعلينا تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها النادي بهذا العرض".

وبشأن رحيل زيزو والونش أتم سالم:" هناك عرض من أهلي جدة للونش، وكشف نادر شوقي عن عرض إماراتي لزيزو، بالإضافة للحديث عن عروض لأحمد عيد، ولن نسمح لأي منهم بالرحيل، وهدفنا استقرار الفريق وليس خسارة لاعبين، ننافس بقوة على الدوري والعديد من البطولات ونحتاج للجميع".