نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والهلال في الدوري 2021/01/15 || صراع القمة أعرف القناة والمعلق والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العربية والسعودية موعد مباراة أهلي جدة والهلال في قمة مباريات الجولة 13 من عمر الدوري السعودي للمحترفين والتي سيستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة” وتنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 3 يدخل الفريقين وهدفهم واحد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط الزعيم الهلال لا يريد التفريط في الصدارة خاصة أنه فقد نقطتين في الجولة الماضية أما فريق الباطن بهدفين لهدفين، وأيضاً الراقي يريد محو أثار الهزيمة القاسية الأسبوع الماضي من فريق القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، لذا من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين.

موعد مباراة أهلي جدة والهلال في الدوري

تلعب المباراة غداً الجمعة الموافق 15 يناير 2021، في تمام الساعة 19.10 السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، 20.10 الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، 21.10 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة مباراة الأهلي والهلال ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر القنوات الرياضية السعودية وقناة الهلال والأهلي غداً، سوف تنقل عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 3 وأسندت إدارة القنوات مهمة التعليق على المباراة، إلي المعلق السعودي فارس عوض.

التشكيل المتوقع لفريق أهلي جدة أمام الهلال

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : لوكاس ليما، معتز هوساوي، عبد الله حسون، محمد الخبراني.

خط الوسط : فيجستا، صامويل أوسو، ألكسندر، عبد الرحمن غريب، ماركو مارين.

خط الهجوم : عمر السومة.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام أهلي جدة