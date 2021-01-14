حقيقة تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لحادث سير

نفي مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إصابة الاعب بكسر في الانف في حادث سير.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب بخير ويتواجد حاليا بمنزله ولا يوجد أي شئ مما اثير وان تركيزه مع الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تعديل موعد تدريبات الفريق الجماعية بداية من غدا الجمعة لتقام في الساعة الخامسة بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في اللقاء المقرر له يوم 19 يناير الجاري بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.