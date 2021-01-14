كوليش أفضل لاعب في مواجهة بيلاروسيا والاتحاد الروسي بمونديال اليد

نجح "كوليش" لاعب منتخب بلاروسيا لكرة اليد في الفوز بجائزة لقب مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الاتحاد الروسي بعد الأداء الرائع الذي ظهر به في اللقاء حيث سجل 6 أهداف كما ساعد منتخب بلاده في صناعة اللعب وتمرير الكرات الحاسمة.

وانتهى اللقاء بين المنتخبين بالتعادل بنتيجة 32 - 32، في المباراة التي انتهت منذ لحظات على صالة برج العرب.

ويقع منتخبا بيلاروسيا والاتحاد الروسي لكرة اليد ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كوريا الجنوبية وسلوفينيا.

وتستكمل مساء الخميس مباريات الجولة الأولى من المجموعة بمواجهة تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وسلوفينيا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة برج العرب.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب بيلاروسيا في الجولة المقبلة مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، فيما يلعب منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد مع نظيره السلوفيني يوم السبت المقبل.