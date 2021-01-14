حجازي أساسيًا مع الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي

أعلن فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمباراة أبها المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.
ويتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 21 نقطة، فيما يتواجد فريق أبها في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد
خط الوسط: عبد الله السواط - عبد الله المالكي - برونو هنريك رومارينيو - فهد المولد
خط الهجوم: ألكسندر بريجوفيتش
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