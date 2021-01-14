الجونة يحصد فوزا غاليا أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في مباراة مثيرة بالدوري

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا ثميناُ أمام ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الجونة فى إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة فى المركز الثالث للدوري خلف الأهلي والزمالك المتصدران لجدول المسابقة برصيد 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 8 فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومرت ربع ساعة أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكنها شهدت أخطر فرصة بالتحديد في الدقيقة 12بتصدي محمد صبحي حارس الاتحاد لتسديدة خطيرة من لاعب الجونة إسلام عبدالنعيم من داخل منطقة الجزاء.

15 دقيقة أخرى مرت وسط سيطرة متبادلة دون أي خطورة من قبل لاعبي الفريقين حتى جاءت لقطة الشوط المُضيئة حتى الآن في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب كريم الطيب بعد تمريرة رائعة من جوزيف من يمين الملعب لتصل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في المرمى.

واصل فريق الجونة الضغط على نظيره الاتحاد السكندري عقب تسجيله الهدف الأول فوصلت صاحب الهدف كريم الطيب الكرة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 34 ولكنه لم يستغلها بصورة جيدة ليستخلصها منه مدافعي الاتحاد قبل أن ينفرد محمد يكن لاعب الجونة بالمرمى في الدقيقة 35 ولكن تصدى محمد صبحي حارس الاتحاد لها.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وسط سيطرة من لاعبي الجونة على أجواء الـ 45 دقيقة الماضية أسفرت عن تسجيله هدفًا عن طريق لاعبه كريم الطيب، وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته.

وانطلق الشوط الثاني بربع ساعة من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين مع خطورة نسبية من قبل لاعبي الجونة قبل أن يُجري رضا شحاته التغيير الأول للجونة بالدفع بالوافد الجديد أدريس أمبوبو بدلًا من كريم الطيب، صاحب هدف المباراة.

وسجل البديل إسلام رشدي الهدف الثاني للجونة فى الدقيقة 89 من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من جوزيف الظهير الأيسر للجونة من الجانب الأيمن أثر الضربة الركنية من الناحية اليمنى ليضعها رشدي برأسه داخل شباك حارس الاتحاد الشاب محمد صبحي.

بعدها حاول لاعبي الاتحاد السكندري فى تقليص فارق الهدفين بعدما احتسب الحكم 6 دقائق كاملة وقت بدل ضائع لكن دون جدوى، لينتهى اللقاء بفوز غالي للجونة أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.