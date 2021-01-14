الرياضة

رسميا.. الهلال السعودي يعلن رحيل عمر خريبين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الهلال السعودي يعلن رحيل عمر خريبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، عن إنهاء ارتباطه بالمهاجم السوري عمر خريبين البالغ 26 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للهلال في "تويتر" العديد من الصور للاعب السوري مع النادي وكتب على إحداها: "شكرا عمر".

وحقق خريبين مع الهلال العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

وحسب العديد من التقارير فإن وجهة خريبين المقبلة هي الدوري الإماراتي وبالتحديد نادي الوحدة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا