نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يقهر الاتحاد السكندري ويواصل التألق في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة على نظيره الإتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد خالد بشاره ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

سجل كريم الطيب وإسلام رشدى هدفى اللقاء فى الدقيقتين 32 ، 89 على الترتيب ليرتفع رصيد الجونه إلى 15 نقطة ويتجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 8 نقاط .

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول الذى تسيده فريق الجونه وكان الأفضل والأكثر خطورة حيث لاحت له ثلاث فرص حقيقية للتهديف الأولى من تسديدة إسلام عبد النعيم التى تصدى لها محمد صبحى حارس الإتحاد السكندرى والثانية من انفراد لمحمد يكن تصدى له حارس الإتحاد أيضا والثالثة من تسديدة تشامادى لاعب الجونه خارج المرمى بينما لاحت فرصة وحيدة للإتحاد من عرضية علت الجميع ولم يستطع عمرو الميدانى الغير مراقب استغلالها .

وجاء هدف الشوط الوحيد فى الدقيقة 32 من تمريرة عرضية من جوزيف نجويم لاعب الجونه الذى مرة بالكرة من الجانب الأيسر قبل منتصف الملعب حتى منطقة جزاء الإتحاد قبل أن يمررها عرضية ويسددها كريم الطيب فى مرمى الإتحاد السكندرى لينتهى الشوط الأول بتقدم الجونه بهدف للاشئ .

وفى الشوط الثانى انحصر اللعب فى منتصف الملعب معظم الوقت ولجأ فريق الجونة إلى التأمين الدفاعى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة بينما لجأ الإتحاد السكندرى للهجوم أملا فى إدراك التعادل إلا أن هجمات زعيم الثغر لم تمثل خطورة على مرمى إسلام طارق حارس الجونه .

وفى الدقيقة 89 سجل إسلام رشدى الهدف الثانى للجونه بضربة رأس من ضربة ركنية رفعها جوزيف لتنتهى المباراة بفوز الجونة بهدفين دون رد .