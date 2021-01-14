نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاته بعد الفوز على الاتحاد: القادم أصعب.. وسنخوض مباراة الزمالك بهدف تحقيق نتيجة جيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على أهمية الفوز الذي حققه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "خالد بشارة" ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"فريق الاتحاد السكندري كبير، والمباراة كانت مهمة ونحاول نثبت بأننا فريق جيد واليوم اللاعبون كانوا في حالة تركيز شديدة وأشكرهم".

وتابع :"الحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا في تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، ولا يزال أمامنا مشوار طويل".

وأوضح :"مجموعة اللاعبين المتواجدين أتعامل معهم كأخواتي الصغار، وليس كمدير فني، وهذا وضع في الملعب، كما أننا قمنا بتوحيد الهدف، كما أننا نطمح لتحقيق الأفضل في الفترة المقبلة".

وأشار :"القادم أصعب، لم نفعل أي شيء، فأمامنا مباراة هامة صعبة جدا في الجولة المقبلة".

وتابع :"مباراة الزمالك كبيرة واللاعبون يركزون في مثل هذه المباريات ونتمنى التوفيق فيها ونحقق نتيجة إيجابية".

واختتم :"نخوض المباراة من أجل المكسب، وستكون مباراة جيدة وإن شاء الله نحقق فيها نتيجة جيدة".