6 مباريات قوية الجمعة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

تنطلق الساعة الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة باقامة 6 مباريات وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء الداخلية مع المريخ

وتم تأجيل مباراة جمهورية شبين مع

بتروجت إلى يوم 25 يناير لإصابة 8 لاعبين من بتروجت بفيروس كورونا

و3 من الجهاز الفني

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

1- زد مع منتخب السويس

على ملعب نادي زد

يستضيف فريق زد بقيادة أسامة نبيه

فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر

يدخل فريق زد اللقاء وهو في المركز

الرابع برصيد 13 نقطة بينما فريق

منتخب السويس وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة

شهدت الجولة الماضية

تعادل فريق زد مع فريق المريخ بهدف لمثله بينما حقق فريق منتخب السويس الفوز على فريق طنطا بهدفين نظيفين.

2- بورتو مع طنطا

على ملعب السويس

ولقاء القمة والقاع

يواجه فريق بورتو بقيادة أشرف توفيق فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال

يسعى الفريقان للفوز بورتو لمواصلة الصدارة وطنطا للهروب من النفق المظلم

يدخل فريق بورتو اللقاء وهو في القمة برصيد 16 نقطة بينما طنطا متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط

وشهدت الجولة الماضية فاز فريق

بورتو على فريق القناة بهدف نظيف بينما تلقى فريق طنطا هزيمة من فريق منتخب السويس بهدفين دون رد.

3- سرس الليان مع السكة الحديد

على ملعب نادي سرس الليان

ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج مع فريق السكة الحديد بقيادة

عيد مزاريق

يدخل فريق سرس اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 11 نقطة بينما فريق السكة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط

شهدت الجولة الماضية هزيمة لسرس الليان من كوكاكولا بثلاثة أهداف نظيفة بينما حقق فريق السكة أول انتصاراته على فريق الزرقا بهدفين نظيفين.

4-الزرقا مع الترسانة

يلعب فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي مع فريق الترسانة بقيادة

علاء نوح

يدخل فريق الزرقا اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بينما فريق الترسانة في المركز الثامن برصيد 10 نقاط

شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق

الزرقا بهدفين نظيفين من فريق السكة الحديد بينما حقق فريق الترسانة الفوز على فريق جمهورية شبين بهدف نظيف.

5- النصر مع كوكا كولا

على ملعب نادي النصر

يخوض فريق النصر بقيادة سيد عيد

مباراة صعبه وقوية أمام ضيفه فريق

كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى

يدخل فريق النصر اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط بينما فريق الزرقا في المركز التاسع برصيد

10 نقاط

شهدت الجولة الماضية تعادل فريق النصر مع فريق النجوم بهدف لمثله بينما حقق فريق كوكاكولا فوزاً كبيراً على فريق سرس الليان بثلاثة أهداف نظيفة.

6- القناة مع النجوم

على ملعب نادي القناة

يلتقي فريق القناة بقيادة محمد صلاح مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمى

يسعى الفريقان للفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعديل المسار

يدخل فريق القناة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بينما فريق النجوم في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط

شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق

القناة من فريق بورتو بهدف نظيف بينما تعادل فريق النجوم مع فريق

النصر بهدف لمثله

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء

الداخلية مع المريخ

يشهد ملعب الدفاع الجوي الفرعي لقاء الداخلية بقيادة هشام زكريا مع فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز

يدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بينما فريق في المركز السادس برصيد 11 نقطة

شهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان

الداخلية مع بتروجت بدون أهداف

والمريخ مع زد بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة

1- بورتو 16 نقطة

2- منتخب السويس 14 نقطة

3- الداخلية 13 نقطة

4- زد 14 نقطة

5- بتروجت 12 نقطة

6- المريخ 11 نقطة

7- سرس الليان 11 نقطة

8- الترسانة 10 نقاط

9- كوكاكولا 10 نقاط

10- النصر 9 نقاط

11- النجوم 8 نقاط

12- الزرقا 8 نقاط

13- القناة 7 نقاط

14- السكة 7 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط

