نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه برايتون، بهدف نظيف، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم بملعب الإتحاد.

جاء هدف اللقاء الوحيد، عبر الإنجليزي فيل فودين، بتمريرة من اللاعب كيفين دي بروين، في الدقيقة 44.

وارتفع رصيد السيتي للنقطة 32 مع لقاء مؤجل، بينما تراجع برايتون للنقطة 14 في المركز السابع عشر.

وسيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، ضيفه كريستال بالاس، على ملعب الإتحاد، وذلك يوم السبت 17 يناير.

وتنقل المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.