نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد والنصر في الدوري 2021/01/15 // والقناة والتشكيل // مباراة تحسين المراكز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الرائد والنصر في الجولة 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من أهم مباريات الجولة وينتظرها جمهور العالمي المتطلع لاستمرار الصحوة، التي بدائها العالمي بعد إقالة المدير الفني “روي فيتوريا” فقد حقق الفريق فوزين متتاليين، كان أخرهم الجولة الماضية على فريق العين بثلاثية ليصل للمركز أل 11 ويصل للنقطة 14، ويأمل عشاق العالمي في اللحاق بركب المنافسة على اللقب، وتنقل المباراة من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية، أما الفريق صاحب الأرض فيقدم نتائج مخيبة للآمال هذا الموسم، وهو يحتل المركز 14 برصيد 12 نقطة وكانت أخر مباراة للفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق القادسية، ويأمل أن تكون بداية صحوته من تحقيق الفوز على فريق كبير مثل النصر.

موعد مباراة الرائد والنصر والقناة الناقلة

تلعب المباراة غداً الجمعة الموافق 2021/01/15، في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وعشر دقائق بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 2، وهي القنوات الناقلة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين بصورة مجانية وحصرية.

معلق مباراة النصر والرائد في الدوري

قررت القنوات الرياضية السعودية أن يعلق على مباراة النصر ضد الرائد اليوم في الأسبوع أل 13 من الدوري إلي، المعلق بلال علام على القناة الرياضية الثانية.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الرائد

حراسة المرمى ” براد جونز”.

خط الدفاع ” مايكون، العبيد، الغنام، مادو”.

خط الوسط ” بيتروس، الخيبري، النجعي، نور الدين مرابط، مارتينيز”.

خط الهجوم “عبد الرزاق حمد الله”.

التشكيل المتوقع لفريق الرائد أمام النصر

حراسة المرمى ” عز الدين دوخة”.

خط الدفاع ” فواز فلاته، عبد الله الفهد، محمد الدوسري، حسين الشويش”.

خط الوسط ” سلطان الفرحان، جلال الداودي، محمد فوازير، أرتوجوم، عبد الله المقرن”.

خط الهجوم “نيمانيا”.

ترتيب الفريقين في الجدول قبل المباراة