وعن سر علاقته مع اللاعبين قال: "لا أتعامل معهم كمدرب ولاعبين في فريقي بل هم أشقائي وأقول لهم دائما نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أصعب لأن المنافسين سيخوضون مبارياتنا بقوة أكبر".

وعن مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في ثامن جولات الدوري قال: "مباراة كبيرة أمام نادي كبير وأتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية". وأتم رضا شحاتة "نريد لعب كرة قدم لا تعتمد على الدفاع وخطف نقطة للتعادل نريد تقديم كرة جميلة وأتمنى أن تكون مباراة جيدة". ووصل رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبي الصدارة. ويظل الجونة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري خلال الموسم الجاري مع الأهلي والزمالك رغم خوضه لمباراة أكثر من قطبي الكرة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضا شحاتة: تحسن أداء الجونة يجعل مبارياتنا المقبلة صعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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