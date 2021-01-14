مونديال اليد .. النسما تتعادل مع سويسرا 13 – 13 في الشوط الأول

تعادل منتخب النمسا أمام نظيره السويسري بنتيجة 13- 13 خلال الشوط الأول فى المجموعة الخامسة للمباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر في إطار منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم والتي تضم كلا النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر .
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة .
ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.
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