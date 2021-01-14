نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مونديالي (1) - سيطرة إسبانية على ألقاب كأس العالم.. وريال مدريد "نمبر وان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، وممثل للدولة المستضيفة.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية كل من: (الأهلي المصري - بايرن ميونيخ الألماني - أولسان هيونداي الكوري - تايجرز أونال المكسيكي - أوكلاند سيتي النيوزلندي - بطل أمريكا الجنوبية)، بالإضافة إلى نادي (الدحيل القطري) ممثل الدولة المستضيفة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في سلسلة حلقات متتالية أبرز الأرقام القياسية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية:-

ونبدأ حلقات سلسلة "رقم مونديالي" بتسليط الضوء على واحد من الأرقام القياسية لنادي ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعد النادي الملكي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة العالمية، وحصد لقب البطولة 4 مرات أعوام (2014، 2016، 2017، 2018)

والمفارقة المثيرة أن ريال مدريد لم يخسر نهائي كأس العالم للأندية إطلاقًا خلال 4 مشاركات في البطولة العالمية.

أول مشاركة لريال مدريد في كأس العالم للأندية كانت عام 2014، والتقي في نهائي البطولة مع نادي سان لورنزو الأرجنتيني وتغلب عليه بهدفين دون رد.

وفي عام 2016 وصل النادي الملكي لنهائي مونديال الأندية أيضًا، والتقي مع فريق كاشيما أنتلرز الياباني، وتغلب عليه 4-2 وتوج بثاني ألقابه في البطولة العالمية.

أما في عام 2017 التقي نادي ريال مدريد مع جريميو البرازيلي في النهائي وتغلب عليه بهدف دون رد وحصد لقبه الثالث بالمونديال، وفي العام التالي وصل للمباراة النهائية أيضًا والتقي مع فريق العين الإماراتي وحقق عليه فوزًا كاسحًا بنتيجة 4 - 1، ليتوج برابع ألقابه بالبطولة.

نادي برشلونة الإسباني هو ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب بطولة كأس العالم وتوج باللقب 3 مرات، بينما حصد كورنثيانز البرازيلي اللقب العالمي مرتين فقط، وفازت 7 أندية باللقب مرة وحيد هي (ليفربول الإنجليزي - انتر ناسيونال - ساو باولو - إيه سي ميلان - مانشستر يونايتد - انتر ميلان - بايرن ميونيخ).

أما على مستوي الدول الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية يتصدرها إسبانيا والتي حصدت أنديتها 7 ألقاب بالبطولة، تليها البرازيل بـ 4 ألقاب، بينما فازت أندية إيطاليا بلقبين، وهو نفس رصيد أندية إنجلترا من الألقاب بالبطولة، وحصد الألمان لقبًا وحيدًا.