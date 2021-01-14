نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منسقة المؤسسة الإنسانية للتايكوندو تتسلق جبل كليمنجارو لدعم اللاجئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم فرح الأسعد منسقة المؤسسة الإنسانية للتايكوندو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبطلة التايكوندو الأردنية السابقة بتنظيم رحلة مدتها عشرة أيام إلى قمة جبل كليمنجارو في الفترة بين 15 وحتى 25 يناير الجاري وذلك بالتعاون مع منظمة حقوق اللاجئين بالاتحاد العالمي للتايكوندو، وذلك تحت رعاية موقع تتويج نيوز وشركة جي جلوبال.

وتهدف المؤسسة الإنسانية للتايكوندو إلى توفير ممارسة الرياضة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، وتقع تقع إحدى اكاديميتها في مخيم الازرق بالأردن، وهو موطن للسوريين الذين فروا من الصراع في بلادهم، وتهدف هذه الرحلة إلى دعم اللاجئين الرياضيين خاصةً بعد اقتراب أحد أبطال مخيم الأزرق من التأهل إلى منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وستقوم فرح الأسعد، ممثلة عن المؤسسة الإنسانية والاتحاد العالمي للتايكواندو، في نهاية الرحلة برفع علم المؤسسة الإنسانية للتايكوندو وشعارات موقع تتويج وشركة جي جلوبال على قمة الجبل.

وتهدف هذه الرحلة إلى دعم وجمع التبرعات للاجئين الرياضيين.

ويشارك في هذه الرحلة تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة تحت قيادة المتسلق الأردني مصطفى سلامة.

وتعتبر قمة كليمنجارو هي أعلى قمة في إفريقيا وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع حول العالم حيث ترتفع عن سطح البحر مسافة 5895 متر وتتواجد في شرق تنزانيا.

وتأتي هذه المبادرة من أجل دعم اللاجئين حول العالم وتحدثت فرح الأسعد عن ذلك قائلة أنها في عام 2016 عندنا بدأت رحلتها في مجال دعم وتسجيل اللاجئين في التايكوندو لم يكن لديها أي فكرة أن هذا سيكون بداية لدور يغير حياتها، فلقد منحها ذلك فرصة الارتباط بقضية ستكون ممتنة لها دائماً.

وأضافت فرح أنها بصفتها إمرأة واجهت العديد من التحديات في مسيرتها ولكن ذلك لم يمنعها من المضي قدماً، بل دفعها لإلهام النساء الأخريات.

وبالنسبة لقائد الرحلة المتسلق الأردني مصطفى سلامة الذي صادف أنه لاجىء فلسطيني، هو الآخر لديه مسيرة طويلة في الاهتمام بالقضايا المختلفة، وأول أردني يتسلق جبل إيفرست ومؤلف كتاب أحلام لاجيء، وفي عام 2018 اصطحب مصطفى أول رحل على كرسي متحرك إلى قمة كليمنجارو وكان ذلك في مبادرة لدعم مركز بدوة والتي جمعت 140 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث يتم تحت رعاية موقع تتويج وشركة چي جلوبال للتسويق وذلك في سلسلة الدعم المتواصل للرياضات المختلفة التي يعمل بها مجلس الإدارة برئاسة محمد جاد الذي صرح من جانبه أن أن دعم مختلف الأنشطة الرياضية والإنسانية في العالم هي أحد أهم الرسائل التي تعتمد عليها شركة جي جلوبال وموقع تتويج نيوز لإيصال رسالة هامة للعالم وهي لأن أن الرياضة هي النافذة الحقيقية لدور المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة في تنمية وتطوير المجتمع.