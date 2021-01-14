الرياضة

مدرب سبورتنج يشيد بلاعبيه بعد الفوز المثير على أبو قير للأسمدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج عن سعادته بفوز فريقه على أبوقير للأسمدة وكسر حاجز الهزائم فى المباريات الأخيرة  . 

وقال أحمد فاروق  فى تصريحات خاصة للفجر أن لاعبو فريقه كانوا الأفضل واستحقوا  وأدوا أداء رجولى رغم عدم إقامة معسكر مغلق للفريق لأول مرة قبل المباراة  .

وأوضح المدير الفنى لفريق سبورتنج أنه درس جيداً الفريق المنافس بالإضافة إلى أن هناك أكثر من لاعب فى فريقه سبق له اللعب لفريق أبوقير .  

وفاز فريق سبورتنج على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى . 

ويلتقى فريق سبورتنج مع فاركو يوم الأحد المقبل فى الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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