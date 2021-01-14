نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سبورتنج يشيد بلاعبيه بعد الفوز المثير على أبو قير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج عن سعادته بفوز فريقه على أبوقير للأسمدة وكسر حاجز الهزائم فى المباريات الأخيرة .

وقال أحمد فاروق فى تصريحات خاصة للفجر أن لاعبو فريقه كانوا الأفضل واستحقوا وأدوا أداء رجولى رغم عدم إقامة معسكر مغلق للفريق لأول مرة قبل المباراة .

وأوضح المدير الفنى لفريق سبورتنج أنه درس جيداً الفريق المنافس بالإضافة إلى أن هناك أكثر من لاعب فى فريقه سبق له اللعب لفريق أبوقير .

وفاز فريق سبورتنج على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

ويلتقى فريق سبورتنج مع فاركو يوم الأحد المقبل فى الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر .