نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي للمواجهة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يواجه نظيره فولهام، في الجولة 18 من عمر البطولة، بملعب "كرافين كوتيدج".

ويسعى تشيلسي لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على فولهام، واستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى.

يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بينما يقبع فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

وتقام المباراة مساء السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.