نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل عمر خربين عن الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رحيل مهاجمه السوري عمر خربين عن صفوف الفريق.

وودع النادي السعودي لاعبه على تويتر: "شكراً عمر".

وكانت تقارير صحافية عديدة ذكرت أن اللاعب مطلوب في ناديي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري، وإن كان النادي الإماراتي الأقرب لضم اللاعب حسب التقارير.

وينتهي عقد خربين مع الهلال بنهاية الموسم الجاري وبناء على رغبة المدرب الروماني رازافان لوشيسكو فقد قرر النادي التخلي عن خدمات المهاجم السوري.

وكان خربين انضم إلى الهلال قادماً من الظفرة الإماراتي في عام 2017، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري ثلاث مرات ولقب دوري أبطال آسيا مرة وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وكأس السوبر السعودي مرة، كما سجل 36 هدفاً خلال 78 مباراة خاضها مع الفريق.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.