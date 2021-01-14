ختام بطولة الجمهورية للملاكمة بنادي الفيوم

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005، الخميس، بمقر نادي محافظة الفيوم، في حضور البطل عبد الرحمن عرابي، والعديد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

حيث حضر المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للفيوم، نائبا عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، واللواء عبد الرحمم شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور طارق السواح عضو مجلس إدارة الفيوم، والدكتور عماد بليدي، رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، والدكتور أسامة الجيزاوي مدير عام الرياضة بالمديرية، ولفيف من الشخصيات الرياضية والتنفيذية.

من جانبه، شكر رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، القائمين على إدارة الرياضة في الفيوم،والمحاسب علي مسعود، رئيس نادي الفيوم لحسن الضيافة وجودة التنظيم من قبل النادي للبطولة على مدار أيامها الأربعة، وأشار إلى أن الاتحاد المصري للعبة سعيد للغاية بموقف الفيوم محافظة ونادي، وحسن تنظيمهم في ظل أزمة كورونا الحالية.

شهد مراسم ختام البطولة، تكريم العديد من الأبطال النشء في الملاكمة، من محافظات القاهرة والفيوم والإسكندرية وأسيوط والسويس.

كما تسلم المحاسب محمد أبو غنيمة نائبا عن المحافظ، درع الاتحاد المصري للملاكمة، ودرع منطقة الكرة، كما تسلم الدكتور طارق السواح والأستاذ فتحي مناع، درعي تكريم المحاسب علي مسعود والنائب عماد سعد حمودة.

كما تسلم البطل عبد الرحمن عرابي، درع الاتحاد المصري للملاكمة، وعبر عن سعادته بالتكريم وبتواجده مع أبطال من النشء.