رابط منصة مدرستي الجديد للتسجيل للتعليم عن بعد

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر منصة مدرستي من المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد لكافة مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان لها يوم أمس الأربعاء، عن مواصلة التعليم عن بعد عبر هذه المنصة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ودعت جميع الطلاب والطالبات للتسجيل في منصة مدرستي حتى يتاح لهم متابعة الدروس .

يتم التسجيل في منصة مدرستي من خلال هذا الرابط هنا، حيث يتطلب على الراغب في التسجيل فتح حساب مايكروسوفت ليتمكن من الدخول إلى المنصة،وبعد تسجيل الدخول يختار الطالب أو الطالبة جدول من القائمة بالدروس المطلوبة، وبعد الانتهاء من الإستماع للدرس يتم الضغط على زر حضور ليتم تسجيل حضور الدرس، على أن يبدأ اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 9:00 صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة 15:00 عصرا.

منصة مدرستي للتعلم عن بعد

وأوضحت الوزارة أن الدراسة عن بعد عبر هذه المنصة الإلكترونية ستستمر بالنسبة لكافة مراحل التعليم العام إلى غاية نهاية الأسبوع 10 من الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للمعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية في المدارس .