"حلاق" في الفقاعة الطبية بمونديال اليد

من طرائف الفقاعة الطبية، ونظام العزل الفندقي خلال المونديال، طلب اللاعبين «حلاق» لتهذيب شعرهم قبل المباراة بعد نهاية الاستعدادات والتدريب الختامي.
وكشف رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ممدوح الششتاوي عن تفاصيل مغامرة حضور «الحلاق» ودخوله إلى معسكر الفريق.
وقال «الششتاوي»: «حتى نحضر حلاق يجب أن نقوم بالإجراءات الاحترازية الطبية مع ضرورة إجراء مسحة كورونا قبل دخول الكبسولة الطبية، وبالفعل قمنا بكل ذلك من أجل عيون منتخبنا، وبعدها فوجئنا أن هناك منتخبات أخرى لها نفس الطلب وتريد «الحلاق» فقررنا بقاءه في الكبسولة الطبية واستمراره في الفندق مع اللاعبين.
وأضاف «الششتاوي» رئيس لجنة الإقامة والإعاشة: «كل هذا بخلاف بعض الطلبات الصعبة لبعض الدول من معدات جيم خاصة جدا للتدريبات وخلافه».
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